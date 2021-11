Agro de Rondônia vão ser apresentadas no Fórum Est de Prefeitos e Vereadores

A Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) vai participar do Fórum Estadual de Prefeitos e Vereadores que será realizado nesta quarta-feira (17), na Talismã 21, em Porto Velho. Durante o evento, o secretário da pasta, Evandro Padovani, vai apresentar os programas executados pela Seagri, investimentos e o avanço do agronegócio de Rondônia nos últimos três anos.

O Governo de Rondônia tem avançado na execução de vários programas de incentivo que beneficiam toda a cadeia produtiva do agronegócio e, consequentemente, reforça a economia local. O Programa “Mais Calcário” é uma forte ação que está em execução com o objetivo de atender os pequenos produtores de leite da agricultura com o transporte gratuito de calcário. Em 2021, mais de 30 mil toneladas já foram entregues para produtores de leite em todo o estado.

Com o intuito de impulsionar a agricultura familiar no Estado, o Governo lançou o programa “Governo no Campo”. Nos próximos três anos, mais de mil produtores rurais serão beneficiados com o projeto. Para a primeira etapa, a meta é atender 15 municípios com serviços de mecanização agrícola e atividades correlatas no campo.

De 2019 a 2020, o Poder Executivo distribuiu 560 mil mudas de cafés clonais, pelo programa “Plante Mais”. A partir deste mês, serão distribuídas cinco milhões de mudas de café clonal. Será a maior distribuição de mudas de café feitas por um Governo em um ano. A ação faz parte do processo de combate ao desmatamento no Estado e incentivo ao aumento da produtividade dessas culturas. Evandro César Padovani é natural de Cascavel/PR e sempre atuou na área da agricultura e agropecuária, especificamente no plantio de soja e pecuária. Entre os anos de 2010 e 2012, ocupou o cargo de presidente do Sindicato Patronal dos Produtores Rurais de Vilhena e Chupinguaia/RO, vinculado à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Também atuou como vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon). A Secretaria de Estado da Agricultura, vem fazendo relevante trabalho em prol do desenvolvimento do agronegócio em Rondônia, o qual está à frente de oito edições da maior feira de agronegócio da região Norte, a Rondônia Rural Show Internacional. Padovani vai destacar várias ações da pasta que contribuíram para o crescimento do agronegócio, além de ressaltar a importância de cada projeto para às famílias de produtores rurais que sobrevivem do agro em Rondônia. “Este fórum será de suma importância para apresentar nossas ações que estão sendo desenvolvidas no Estado. Teremos a oportunidade de mostrar a atual situação do agro, as potencialidades, o desenvolvimento e os investimentos”, pontuou.