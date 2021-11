Nota de Pesar do dep Jean Oliveira no falecimento do Sr. José Alves da Silva

Foi com tristeza que recebemos a notícia do falecimento do Sr. José Alves da Silva, pioneiro do município de Alta Floresta D’Oeste e pai do ex-vereador Nelsinho. Seu José Alves da Silva faleceu na madrugada desta quarta-feira aos 78 anos de idade.

Neste momento de dor nos solidarizamos com sua família e amigos rogando a Deus que os conforte por essa perda irreparável.

Porto Velho, 17 de novembro de 2021

Jean Oliveira

Deputado Estadual/RO