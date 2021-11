Jogos agitam primeira rodada do torneio de futsal em prol da Dona Elma

Oito jogos agitaram a primeira rodada do torneio de futsal em prol da Dona Elma, esposa do Atacil. Os jogos aconteceram na noite desta terça-feira (16), no ginásio de esporte de Alta Floresta D’Oeste, na zona da mata, em Rondônia.

Os jogos começaram às 19h. A equipe Rural Maquinas venceu a equipe Celed pelo placar de 9 a 0. Na sequência: Rovermad perdeu para Fox Motos por 1 a 0; União goleou JK Auto Peças por 5 a 1; Revil Modas perdeu para Farmácia Mais Saúde por 2 a 1; Câmara Municipal venceu Cit FC por 3 a 1; Cohab venceu MDL pelo placar de 2 a 1; Cidade Alta venceu Sistem Informática pelo placar de 3 a 2; e Resenha FC perdeu para Juvenil pelo placar de 1 a 0.

Mais oito jogos serão realizados nesta quarta-feira (17). A primeira fase da competição encerra na quinta-feira (18), com mais oito jogos.

A competição conta com 24 equipes divididas em oito grupos. A equipe que terminar em primeiro lugar do grupo na primeira fase passa para as quartas de final, com jogos agendados para o dia 19 de novembro. As semifinais e final da competição acontecem no dia 20.

O torneio está sendo realizado por um grupo de amigos do Atacil e da Dona Elma, casal que morou por muitos anos em Alta Floresta D’Oeste e se dedicou ao esporte local, fazendo a diferença com a realização de competições futebolísticas que movimentaram a região por muitos anos.

O casal está morando no Estado do Mato Grosso. Dona Elma está enfrentando um problema de saúde e o torneio visa arrecadar recursos para ajudar o casal a custear as despesas com tratamento.

A competição em andamento conta com uma premiação de mil reais para o campeão e 500 reais para o vice-campeão.

A primeira rodada do torneio contou com um bom público que elogiou a organização da competição. Edson Manoel, hoje a frente da Secretaria Municipal de Esportes, também foi muito elogiado pela dedicação quanto a limpeza e manutenção realizada no ginásio de esportes.

Fonte: Florestanotícias.com