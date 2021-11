Jean Oliveira agradece ao DER tapamento de cratera no Km 12 da RO 383

O deputado Jean Oliveira (MDB), agradeceu ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER/RO, na pessoa do diretor-geral, Elias Rezende, por atender de pronto seu pedido e realizar o serviço de tapamento da cratera que se abriu às margens da RO 383, no Km 12, perto do Stand de Tiro (local onde se pratica tiro esportivo) de Alta Floresta D’Oeste, por causa do processo de erosão devido o início das chuvas na região.

Ao detectar a cratera que se abriu, com a possibilidade de aumentar cada vez mais, devido as chuvas, e podendo vir a impedir o tráfego na RO 383 (Alta Floresta D’Oeste – Rolim de Moura), os moradores da região procuraram o deputado Jean Oliveira para que ele solicitasse ao DER a solução para o problema. O deputado recorreu ao DER e expôs a urgência do caso e de imediato foi expedida a ordem de serviço para que a cratera fosse tapada.

“Tem sido sempre assim com o DER. Todas as vezes que solicitamos algum serviço, estamos sendo atendidos. Por essa presteza e por essa eficiência de gestão, agradecemos ao governador Marcos Rocha e ao DER, na pessoa do seu diretor-geral, Elias Rezende, que não podemos deixar de registrar, que até o momento vem realizando um trabalho de excelência e cumprindo com os compromissos que assume”, disse o deputado.

Assessoria de Imprensa – Dep. Jean Oliveira

Porto Velho, 17 de novembro de 2021