Detran promove leilão virtual; cadastros estão abertos a partir de quarta-feira, 17

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) Rondônia, abre nesta quarta-feira (17) a visitação prévia dos lotes de veículos conservados para leilão público on-line a ser realizado no período de 1 a 3 de dezembro. Os interessados podem visitar os lotes até o dia 27 de novembro e devem estar devidamente cadastrados.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos ou emancipadas, previamente cadastradas junto ao Detran, pelo endereço eletrônico https://leilaoonline.detran.ro.gov.br/, observando e aceitando as regras estabelecidas no edital – LEILÃO ELETRÔNICO N° 084/2021/DETRAN-RO.

O cadastro deve ser realizado até às 13 horas do dia 30 de novembro. Após fazer o registro, no final da inscrição o arrematante deve enviar os seguintes documentos:

Pessoa física – Documento de Identidade (RG) original digitalizada ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e comprovante ou declaração de endereço.

Pessoa Jurídica – Original digitalizada ou fotografia colorida do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), RG ou CNH com foto do representante legal. O envio dos documentos deve ser realizado por Upload (transferência de um arquivo ou dispositivo a outro), em formato imagem (JPG, BMP, PNG).

A confirmação da homologação do cadastro será informada na própria tela do login ou no endereço de e-mail utilizado para o cadastro. A efetivação do registro e a homologação são requisitos obrigatórios para a participação do leilão on-line.

No ato da visitação, que acontece de 17 a 30 de novembro, o participante deve apresentar documento pessoal original com foto e o comprovante de cadastro de arrematante, quando lhe será franqueado o acesso aos lotes. Para fins de comprovação do cadastro de arrematante será aceito o print da tela/espelho obtido no site https://leilaoonline.detran.ro.gov.br/Arrematante/Cadastro.

A Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (Dtfat) poderá estabelecer regras para assegurar o controle e a segurança na visitação, sendo obrigatório o uso de máscara.

Os lances do leilão eletrônico iniciam no dia 1º de dezembro às 7h30, e encerram dia 3 às 13h30, horário local. Todos os procedimentos serão on-line, no qual os lances serão realizados por meio de acesso identificado, no site oficial do Detran.

O envio de notas de arrematação e a entrega dos veículos serão a partir de 13 de dezembro de 2021, das 8 horas às 13 horas no setor de liberação de veículos na localidade onde estão removidos.

Serão leiloados os veículos recolhidos nos pátios das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) de Cacoal, Parecis, Primavera de Rondônia, São Felipe do Oeste, Rolim de Moura, Alta Floresta d’Oeste, Nova Brasilândia, Santa Luzia d’Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Espigão do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Pimenta Bueno, Migrantinopólis.

Havendo falha na conexão do sitio https://leilaoonline.detran.ro.gov.br/, com a internet, onde todos os usuários não consigam acessar o sistema, o leilão será suspenso e reiniciado no 1º dia útil após o ocorrido, sem prejuízo das ações já conclusas até o momento da falta de comunicação.

O Detran Rondônia poderá, a qualquer tempo, por motivos justificados, em atendimento a conveniência administrativa e ao interesse público, alterar o presente Leilão, no todo ou em parte.

ENDEREÇO PARA VISITAS PRÉVIA DOS LOTES