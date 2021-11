É com pesar que a Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Jocieli Ribeiro de Lima, o seu corpo esta sendo velado em sua residencia na rua Isaura quirante nº 2840 bairro Princesa izabel.

O seu sepultamento será nesta quarta feira dia 17 de novembro as 17:00 no cemitério local.

Desde já a familia enlutada agradece a pressença de parentes e amigos.

Fonte: Florestanoticias.com