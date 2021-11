Rio Madeira ultrapassa os 4 metros e supera a cota de restrição para navegação

O rio Madeira alcançou a cota de 4,36 metros nesta terça-feira (16) e superou a cota de restrição para a navegação em Porto Velho, segundo o Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Em setembro, o rio se aproximou da cota mínima de 1,80 metros.

Conforme o CPRM, com a persistência das chuvas nos últimos sete dias, a elevação do rio chegou a 1,04 metros. O órgão aponta que, a previsão meteorológica indica a persistência das chuvas nos próximos 15 dias e é provável que o nível do rio Madeira continue em elevação.