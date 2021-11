Indiomarcio Pedroso se coloca à disposição dos piscicultores de Alta Floresta

Indiomarcio Pedroso (PTB), atual presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, se colocou à disposição dos piscicultores do município para ajudar na produção de peixes e alavancar ainda mais o setor. A informação foi repassada pelo parlamentar que compareceu à reunião de piscicultores realizada no plenário da Câmara de Vereadores.

A reunião entre piscicultores de Alta Floresta D’Oeste serviu para tratar da aquisição de ração. O grupo busca mecanismos para baixar o custo de produção. Uma das alternativas é adquirir ração com preço bem abaixo do praticado no momento.

Os piscicultores mantem contato com uma empresa que pretende baixar o custo da ração em mais de 14%. O produtores pretendem comprar a ração em grande quantidade e obter vantagens no valor final do produto.

Fonte: Assessoria