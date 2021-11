Jogado contra palanque de cerca durante aquaplanagem e motorista morre

Um motorista morreu depois que o carro dele foi jogado contra o palanque de uma cerca, na última segunda-feira (15), na RO-464, que liga Jaru (RO) a Theobroma (RO). Segundo a Polícia Militar (PM), a causa do acidente foi uma aquaplanagem.

O motorista do veículo foi identificado como Dorisvaldo Braga, de 58 anos, morador de Ji-Paraná.

Segundo a polícia, chovia forte em Jaru no momento do acidente e Dorisvaldo viajava sozinho no veículo, sentindo Theobroma, quando acabou perdendo o controle da direção durante uma aquaplanagem.

O carro então saiu da pista e colidiu violentamente com o palanque de cerca de uma propriedade rural.