“Biosseguridade: o que há de novo?” é tema do 5° módulo do webinar da SANPHAR, no dia 17 de novembro, a partir das 18h

As inscrições são gratuitas e estão abertas em https://conteudo.sanphar.net/santalks-modulo-5

Após abordar pontos críticos dentro e fora das granjas, custos e aspectos epidemiológicos, o webinar SANTalks #Biosecurity chega ao 5º e último módulo com o tema “O que temos de novas oportunidades em biosseguridade?”, no dia 17 de novembro, às 18h (horário de Brasília), no canal do YouTube da SANPHAR.

O assunto será apresentado pelo especialista Dr. Plamen Nikolov, que tem mais de 20 anos de experiência em biosseguridade, saúde animal, segurança alimentar, assuntos regulatórios e gestão da qualidade. Atualmente, ele atua na Vilofoss, como gerente técnico do desinfetante em pó Stalosan e como consultor global na área de biosseguridade em granjas.

O mercado já reconhece a importância de um completo programa de biosseguridade nas granjas. Em consonância com esta visão, cresce a demanda por soluções tecnológicas para o efetivo controle sanitário das propriedades, preservando o ponto de vista ambiental e de produtividade.

“A biosseguridade certamente deve ser a pedra angular de qualquer resposta de longo prazo à agressão de doenças. Os produtores precisam considerar seriamente a adoção de medidas para instituir programas eficazes de biosseguridade”, recomenda o Dr. Plamen Nikolov.

Para o especialista, é preciso olhar além das fronteiras e encontrar soluções que se adequem à realidade de cada granja. Um exemplo é a utilização da desinfecção à seco, amplamente difundida nos programas de biosseguridade fora da América do Sul.

“A desinfecção a seco é cada vez mais importante para a biosseguridade e, efetivamente, garante a proteção dos animais durante todo o ciclo de produção. A tecnologia não é muito conhecida na América Latina, mas é usada com sucesso na Europa há muito tempo”, explica Nikolov, que se aprofundará no tema em sua apresentação no SANTalks #Biosecurity.

O objetivo do webinar, pontua o coordenador de marketing da SANPHAR Saúde Animal, Everton Gardezan, “é difundir as principais tendências e conceitos da biosseguridade na produção de suínos e aves e apresentá-los ao mercado de forma prática e objetiva”. A série teve início em 21 de julho e será concluída em 17 novembro de 2021. A palestra terá tradução simultânea em espanhol.

