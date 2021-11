Atenção para desligamento programado de energia em Nova Brasilândia

A Energisa tem um aviso importante! Para melhorar a qualidade dos seus serviços e a eficiência no fornecimento de energia no em sua região, a Energisa informa que realizará a manutenção na rede de distribuição. Por isso, haverá interrupção do fornecimento de energia nesta quarta, dia 17/11 em Nova Brasilândia, nas seguintes localidades e horários:

Rural LINHA 126 KM 15 LADO NORTE – ZONA RURAL 17/11/2021 13 ÁS 18H