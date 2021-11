Adolescente é estuprada um dia antes do aniversário de 14 anos em Porto Velho

Um pai procurou a polícia de Porto Velho para denunciar o estupro da filha, de 13 anos, na última segunda-feira (15). O crime ocorreu no bairro Tancredo Neves e um dia antes do aniversário do aniversário de 14 anos da menina, que é nesta terça-feira (16).

Segundo o pai, dono de uma distribuidora, sua filha começou a reclamar de dores nas partes íntimas, durante a segunda-feira e ao indagar sobre o que havia ocorrido, a menina confessou ter sido estuprada por um homem. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito ainda teria ameaçado a menina de morte, caso ela contasse sobre o crime para alguma pessoa. Ao ser indagado pela PM, o pai da vítima relatou não ter visto o indivíduo que cometeu o estupro de vulnerável. O pai da vítima disse apenas a menina contou sobre o estupro ao chegar na distribuidora e relatar sobre as fortes dores nas partes íntimas. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar o autor do estupro. Fonte: G1/RO