Veja quais países europeus estão com aumento de casos de Covid

Nas últimas semanas, diversos países da Europa têm voltado a adotar algumas medidas restritivas para tentar conter uma possível quarta de Covid-19 que ameaça se espalhar pelo continente. No caso mais recente, anunciado neste domingo (14), a Áustria decidiu que fará um chamado “lockdown seletivo”, destinado a quem não se vacinou.

Outro país a anunciar medidas do tipo recentemente foi a Holanda, que no sábado (13) retomou restrições alterando o horário de funcionamento do comércio para diminuir as oportunidades de contágio. Na sexta-feira (12), a Noruega já havia anunciado medidas como o aumento da testagem para os profissionais de saúde que não querem se vacinar.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Europeia acompanha a situação e vem divulgando boletins semanais sobre os países do bloco. O comunicado mais recente, divulgado na quinta-feira (11), classifica Bélgica, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Estônia, Grécia, Hungria, Holanda, Polônia e Eslovênia com risco mais elevado.

Na sequência da escala de risco aparecem nações como Áustria, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Islândia, Irlanda, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Romênia e Eslováquia. Já Chipre, França e Portugal têm nível moderado de atenção, enquanto Itália, Malta, Espanha e Suécia, têm baixa preocupação.

Fonte: G1