Homem é preso acusado de furtar cofrinho de doações ao HP do Câncer e APAE

O dinheiro seria destinado ao Hospital do Câncer de Barretos e a APAE. Furto aconteceu na conveniência de um Posto de combustíveis.

Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança de um posto de combustíveis, furtando cofrinhos de doação, em Alta Floresta D´Oeste-RO. O dinheiro das doações seria destinado ao Hospital do Câncer de Barretos e a APAE. O caso aconteceu nesta manhã de segunda-feira (15).

O homem chega ao estabelecimento coloca uma bolsa em cima do balcão, e conversa com a atendente, enquanto ela se distrai, o suspeito pega os cofrinhos e os coloca no interior da mala.

De acordo com o que foi relatado à polícia, após deixar a conveniência, um cliente foi atrás do acusado, informando a polícia o local onde ele estaria.

Segundo a polícia, no momento da abordagem ele já havia cortado com uma faca de serra os cofres e estava com o dinheiro nos bolsos e na cueca, o suspeito identificado por Valdecir de Souza Leite de 52 anos, confessou ao militares que furtou os cofres na conveniência e que usaria o dinheiro para comprar drogas.

Junto a Valdecir havia uma motocicleta que ao ser realizado a consulta no sistema, foi constatado que há restrição de furto/roubo, questionado, ele novamente confessou que havia furtado a motocicleta e o capacete na cidade de Espigão D`Oeste no último sábado (13).

Ele foi apresentado pelos militares ao plantão policial, onde foi reconhecido e flagranteado como sendo o autor de ambos os furtos.

Esta é a quarta motocicleta recuperada pela Policia Militar de Alta Floresta nos últimos 10 dias.

Fonte: www.190online.com