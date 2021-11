Adolescente pega moto, atropela e mata mãe e menino de 5 anos na BR-319

Um ônibus da empresa Eucatur, que havia saído de Porto Velho por volta das 17:00h desta terça-feira, 09, capotou num trecho da BR 364, chegando à cidade de Itapuã do Oeste.

Um leitor do FOLHA DO SUL estava a bordo do coletivo acidentado e disse que o capotamento aconteceu após o veículo bater em um buraco na pista. O motorista não conseguiu controlar a direção e ônibus foi parar, tombado, às margens da rodovia.

Embora não tenha havido mortes, o número de feridos é alto: segundo o passageiro entrevistado, são mais de 20 pessoas machucadas, sendo que alguma precisaram ser levadas para hospitais da região para receber atendimento médico.

O leitor contou que uma jovem, moradora da cidade de Ouro Preto do Oeste, ficou com o braço preso às ferragens após o capotamento. Ainda não há informações sobre a condição dela, que só foi desencarcerada após vários minutos.

PRF e Polícia Militar estiveram no local do acidente e ajudaram no resgate dos feridos, incluindo a moça que havia ficado com o braço preso.

Mais Informações a Qualquer momento

Fonte: Folha do Sul