Grave Acidente entre carreta e automóvel deixa uma vítima fatal na BR-364

A Colisão lateral entre veículo de passeio e carreta resultou na morte de um homem de 30 anos na BR – 364, próximo a localidade conhecida como Castanhal em chegada de Cacoal. O acidente aconteceu na tarde deste sábado(13), na BR-364, próximo ao Castanhal, entre os municípios de Cacoal e Presidente Médici

Não há informações precisas de como o acidente ocorreu, porém é possível afirmar que a carreta colidiu lateralmente com um veículo Cruze. Com a força do impacto, o veículo Cruze pegou fogo e acabou infelizmente resultando na morte de um homem identificado por Fernando Henrique da Silva, que estava no banco do passageiro, morreu antes da chegada do socorro. A condutora do veículo sofreu diversos ferimentos e foi encaminhada para o Hospital Regional de Urgência e Emergência (Heuro).

( Vítima ) Fernando Henrique da Silva

Conforme informações levantadas pela reporagem, o veículo Chevrolet Cruze, com placas de Belo Horizonte (MG) seguia sentido a Ji-Paraná. Com a colisão, o carro que teve a frente destruída, foi arremessado para a lateral da estrada. No interior do veículo estava a condutora e o passageiro identificado por Fernando Henrique da Silva, que morreu no local. O Corpo de Bombeiros precisou utilizar equipamentos para a retirada do corpo da vítima que ficou preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e depois

primeiros socorros no local encaminhou a condutora ferida para o Hospital Heuro em Cacoal. Ainda de acordo com informações repassadas a reportagem, o motorista da carreta, que não se feriu no acidente, informou que ao perceber que o carro fazendo zigue-zague em sua pista, tentou desviar para a lateral, mas não conseguiu evitar a colisão.

Fonte: Alertacacoal