Acidente entre caminhão guincho e veículo na BR-364 deixa duas pessoas feridas

Um acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (12), por volta das 20:00h na BR 364, km 466, próximo a localidade conhecida como Paca Assada, envolvendo um caminhão guincho e um veículo de passeio, deixou pelo menos duas pessoas feridas.

Segundo informações levantadas no local, o caminhão 3/4 guincho estava parado as margens da rodovia recolhendo um veiculo Fiat Strada que havia dado pane, momento em que um outro veiculo de passeio, possivelmente uma Chevrolet Tracker, que seguia sentido Ariquemes a Jaru, saiu para acostamento a direita da rodovia e veio a colidir na lateral esquerda do caminhão que estava fora da via.

A colisão resultou no capotamento do veiculo e dano ao guincho. Ainda não se sabe as causas que levaram o veiculo sair da rodovia a atingir o guincho que estava no acostamento.

O condutor do veiculo e sua esposa ficaram presos no interior do automóvel e foram retiradas pelos demais envolvidos no acidente, o casal foi socorrido posteriormente pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal de Jaru. Ao que tudo indica nenhuma se feriu com gravidade, apesar do veiculo ter ficado completamente destruído.