Polícia Militar prepara estratégias para executar operação Fim de Ano

Com a chegada do final do ano, onde ocorrem as tradicionais festas natalinas e de réveillon, a Polícia Militar de Rondônia (PMRO) começa a preparar estratégias para executar ações preventivas, reforçando seu efetivo operacional para garantir o patrulhamento ostensivo em Porto Velho e no interior do Estado, visando manter a segurança da população.

O Governo de Rondônia tem reforçado as ações na área de Segurança Pública para garantir mais tranquilidade à sociedade. A operação “Final de Ano” terá início no dia 1º de dezembro, com o policiamento ostensivo nos principais pontos comerciais da Capital, e a Coordenadoria de Planejamento Operacional estende o planejamento para todo o Estado. A segunda parte da estratégia será executada em janeiro, onde as residências vão receber o patrulhamento necessário para coibir furtos e roubos, resguardando a população de prejuízos.

Conforme destacado pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM Alexandre de Freitas Almeida, para a execução da operação, a Corporação vai empregar todo o efetivo que integra o serviço administrativo e órgão da administração pública, para reforçar o patrulhamento até o dia 1º de fevereiro. Serão mais de 300 homens que vão atuar nos comércios e bairros, para evitar qualquer tipo de prática criminosa.

Durante a operação, haverá patrulhamento em pontos de estacionamento, com locais de grande circulação de pessoas, com policiamento ostensivo a pé e motorizado. O comandante da PMRO, coronel Almeida, ressalta que toda a ação da operação “Fim de Ano” não irá interferir no policiamento ostensivo diário já desenvolvido pela Polícia Militar. O comandante-geral da Polícia Militar explica que a operação tem como objetivo evitar que os índices de criminalidade cresçam durante este período, dando sensação de segurança a população e que seja evitado um “boom” de ilícitos penais. “A importância desta operação é engrossar o policiamento, para que sejam evitados acidentes de trânsito, por conta do alto fluxo de cidadãos nas ruas, cuidados ao ir em bancos e lotéricas, e principalmente, continuar orientando sobre a necessidade de tomar os devidos cuidados contra a covid-19”, disse Almeida. CUIDADOS A Polícia Militar faz um alerta à população, dando dicas importantes para que sejam adotados os cuidados necessários para garantir a segurança e evitar possíveis prejuízos ou transtornos neste fim de ano. Estar com companhia na hora de fazer compras;

Fazer pagamento com cartão, para que evite circular com grandes quantias de dinheiro;

Fazer compras apenas durante o dia;

Não deixar bolsa, carteira e outros objetos a mostra nos veículos;

Não manusear ou contar dinheiro próximo ao público;

Jamais conte dinheiro após sair de agências bancárias ou lotéricas;

Desconfiar de empurrões ou esbarrões;

Se estiver com bolsas, carteiras ou sacolas de compras, transporte junto e a frente do corpo, para o lado de dentro da calçada.

Caso aconteça um furto, roubo ou qualquer ocorrência, não reagir e comunique de forma imediata à Polícia Militar.