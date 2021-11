A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Maria Edna L M Rodrigues

Foi com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do Sr. Sebastião Pereira Otoni – o seu Tião Preto, ocorrido na madrugada desta quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Pioneiro da região, um batalhador, sempre junto nas batalhas com o trabalho contribuindo com o município de Alta Floresta D’Oeste. Faleceu aos 76 anos. Deixa a esposa e 8 filhos.

Manifestamos profundo sentimento de solidariedade aos seus familiares e amigos, rogando a Deus que na sua infinita bondade e misericórdia conforte a todos neste momento de profunda dor.

Porto Velho, 11 novembro de 2021

Jean Oliveira

Deputado Estadual/RO