Vereador Indiomarcio Pedroso prestigia decisões do Campeonato Veterano

João Félix mostrou novamente na terça-feira (19), contra o Liverpool, a sua melhor versão. O que ele desempenhou contra o Milan e corroborou contra o Barcelona, voltou para demonstrar porque ele é um jogador essencial para o Atlético de Madrid.

O jogador português começou a provar o seu valor há um ano com desempenhos decisivos, até que uma lesão no tornozelo afetou o seu desempenho durante toda a temporada, ao ponto de ter que se submeter a uma cirurgia.

Essa lesão não permitiu que João mostrasse todo o seu potencial dentro de campo, já que participou de diversas partidas com dor, fazendo esforços para jogar apesar de estar lesionado, algo que até mesmo Diego Simeone reconheceu publicamente. Porém, para garantir a sua integridade física, Félix foi colocado no banco para se recuperar sem maiores problemas.

Agora, após a sua recuperação completa, isso se tornou passado. O português voltou ao campo e o seu melhor futebol já está florescendo novamente, mesmo tendo recebido uma expulsão no jogo contra o Athletic, ficando proibido de participar de dois jogos.

