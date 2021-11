Problemas para dormir: quando é necessário procurar ajuda médica

O penúltimo mês do ano é marcado pela campanha Novembro Azul, que reforça a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. No Hospital de Amor da Amazônia, localizado em Porto Velho, a ação deve permanecer de forma contínua.

A preocupação em estender o prazo para além de novembro surgiu em decorrência da quantidade de casos positivos para a doença no último ano. Dos 750 pacientes atendidos na unidade, em 10% foi encontrado algo suspeito e em 5% a doença foi confirmada após o exame de biópsia: quantidade acima da média, segundo os médicos. Em Rondônia, as cidades que mais registram casos da doença são: Porto Velho, Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena e Rolim de Moura, segundo a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa). Importância do diagnóstico precoce De acordo com o médico urologista no Hospital de Amor, Thiago Perondi, os dois tipos de câncer mais comuns entre os homens são de pele e próstata. No entanto, o primeiro não causa risco de morte e por isso o câncer de próstata é mais preocupante em relação a gravidade e possíveis sequelas. Um dos principais fatores que dificultam o diagnóstico e tratamento da doença são os próprios pacientes. Isso porque a maioria demora em procurar um médico antes que os sintomas apareçam. “Tem homem que se sente orgulhoso de nunca ter ido ao médico e na verdade isso é uma visão distorcida, uma visão errada. Se você descobre uma doença no estágio inicial, como o câncer de próstata, a taxa de cura supera 90%”, informa o médico. Sintomas que podem aparecer na fase avançada da doença: Dor óssea,

dores ao urinar,

vontade de urinar com frequência e

presença de sangue na urina e/ou no sêmen. “Se você esperar até algum problema para urinar, algum problema relacionado a parte sexual, ou algo do tipo, é sinal de que a doença está avançada. Normalmente a doença já está em situação avançada e não é passível de tratamento curativo”, aponta. Onde procurar atendimento médico? Em Porto Velho, o Hospital de Amor da Amazônia realiza consultas e atendimentos a partir das 14h, por meio de agendamento prévio. Basta entrar em contato com o número 4009 9000 ou comparecer pessoalmente na unidade de saúde. O atendimento inicial também pode ser realizado nas unidades básicas de saúde da capital. Em Ji-Paraná, dez Unidades de Saúde devem atender no período noturno durante este mês. Clique para saber quais. Em Ariquemes, a Prefeitura convocou a população para realizar o exame PSA, que indica alterações da próstata. Os atendimentos serão realizados na Unidade Básica de Saúde (UBS) de segunda a quinta-feira. Devem procurar um médico: Pessoas entre 50 e 75 que não possuem histórico da doença na família e

Pessoas a partir de 45 anos com histórico familiar da doença. Fonte: G1/Ro