Médium ensina dicas sobre atrair o homem ideal

Atrair a atenção dos homens e conquistar quem você deseja é o sonho da maioria das mulheres. No entanto, satisfazer as expectativas do público masculino dentro de um perfil específico é um assunto passivo de estudo. Atrair o homem ideal deve ser visto como algo sério para todas que desejarem ser verdadeiramente felizes no amor.

Sobre esse assunto, o médium Pai de Santo Antônio de Ogum ensina dicas sobre o que atrai o público masculino e como as mulheres podem usufruir desses segredos para conquistar o homem ideal.

“Agradar a todos não é o princípio para alcançar a felicidade no amor. Quantidade não se equivale à qualidade e basta ao menos atrair o homem certo para qualquer mulher ser feliz no amor”, explica Pai Antônio.

O médium, que presta atendimento espiritual há mais de 38 anos, revela que o maior segredo para atrair um homem, está na escolha certa. “Todas as mulheres têm o direito e o dever de escolher um perfil de homem que desejam para sua vida, e isso já significa muito para atrair o homem ideal. Omitir isso é contar somente com a sorte”.

Lei da Atração

Segundo a Lei da Atração, você atrai aquilo que deseja, seja de forma consciente ou não. Com base nesta premissa, Pai Antônio ensina que “o desejo é a matéria-prima principal para atrair qualquer objeto, pessoa ou situação. Focar no perfil ideal de homem que você deseja é o princípio de alcançar o âmago deste desejo”.

Para começar a fazer isso, o médium ensina os primeiros passos da mentalização:

“Primeiro, foque no que mais te importa. Por exemplo, se o que mais te importa é um homem gentil, educado e atencioso, foque nessas qualidades e comece a mentalizar esse homem em sua vida, vá construindo uma imagem mental deste homem aos poucos”, explica Pai Antônio.

“Em seguida, comece visualizando a cor do cabelo, a cor dos olhos, altura, cor da pele, imagine o cheiro e o toque das mãos dele. Quanto mais detalhes, mais intenção você estará pondo neste desejo. Faça isso diariamente, ao menos por 5 minutos e fortaleça o seu desejo pelo homem ideal”, revela o médium.

Saiba conquistar alguém que te cativou

O especialista em atendimento espiritual também fala que ao conhecer alguém que te cative, é interessante saber expressar seus sentimentos com técnicas simples. “Se você se aproximar de um homem no perfil desejado, é hora de saber abordar da forma correta”.

“Explore detalhes do perfil dele, como, por exemplo, se ele é extrovertido ou introvertido, se ele é do tipo paquerador ou mais recatado. Por fim, estude esse homem e se aproxime dele com foco e sabedoria. É importante saber o que os homens gostam de ouvir quando estão apaixonados e como os homens gostam de ser conquistados para uma abordagem mais segura”, explica o médium.

“É claro que isso tende a variar e é algo único para cada pessoa. No entanto, existem padrões que se enquadram em determinados perfis. Isso é possível de ser observado se você souber estudar o homem que te cativou. O mais importante é saber analisar, sendo essa a melhor forma de encontrar tais padrões”, revela Pai Antônio.

“O próximo passo é saber o que os homens gostam de escutar no ouvido quando já estão próximos. Saber agradar uma pessoa com palavras e carinhos é extremamente importante para esquentar a relação desde o começo. O início da relação é o momento onde as intenções devem ser esclarecidas, mas sempre sabendo se expressar para não assustar o moço”, explica o especialista.

Trabalho para atrair o homem ideal

Para todas aquelas que tentaram se aproximar e não tiveram o resultado desejado, o médium ensina como conquistar um homem com ajuda espiritual. “Com Amarração Amorosa é possível conquistar o homem ideal em questão de dias. O trabalho é um passo grande e definitivo na busca por um grande amor”, revela Pai Antônio.

“O atendimento espiritual oferecido às pessoas que buscam um verdadeiro amor, orienta cada pessoa de forma única. O trabalho de amarração é a oportunidade que as mulheres ainda não ouviram falar na hora de lutar para atrair o homem ideal. O trabalho é indicado para ajudar pessoas de ambos os gêneros e orientação sexuais”, conclui o médium.

Fonte: Lucas FBS