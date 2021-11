Saiba como você pode evitar a separação na pandemia e veja dicas para lidar com o relacionamento nesse momento difícil.

De acordo com o Cartório Notarial do Brasil, entre janeiro e julho de 2021 houve um aumento de 24% no número de divórcios no país quando comparado ao período anterior, que também teve um aumento significativo desde que a pandemia de covid-19 surgiu.

Além do aumento no número de divórcios na pandemia no Brasil, houve redução no número de casamentos em diversos lugares do país. Todos esses dados mostram que muitos relacionamentos ficaram fragilizados ao longo da pandemia, sendo que em alguns casos as pessoas passaram a repensar sobre casar ou não casar e em outros o casamento realmente chegou ao fim.

Diante deste cenário tão difícil para os relacionamentos, considerando todos os problemas que a pandemia trouxe também como dificuldade financeira, risco à saúde, desemprego, crise econômica e isolamento social, quem ainda possui um relacionamento sério precisa ter certos cuidados para evitar uma separação na pandemia.

Essa é uma recomendação dada por especialistas em relacionamentos, como psicólogos, espiritualistas e terapeutas que auxiliam em problemas conjugais. Portanto, se você está passando por dificuldades em seu casamento, veja a seguir as principais orientações dos especialistas para evitar o divórcio na pandemia.

Dicas para evitar uma separação na pandemia

De acordo com especialistas em relacionamentos, a pandemia não foi responsável pelas separações, mas trouxe agravantes importantes para relacionamentos que já estavam em crise. Portanto, a principal dica para evitar uma separação, principalmente em momentos difíceis como na pandemia, é cuidar do relacionamento que já está em crise.

Resolva os problemas no relacionamento

O conceito de deixar para depois é o mais comum quando o casal está passando por uma crise. Seguindo este conceito, o casal deixa para resolver os problemas depois e acaba acumulando vários problemas que podem chegar ao ápice em uma situação cotidiana, que não deveria ter tanta importância.

Portanto, para não entrar para os casos de separação na pandemia, o casal precisa ter o cuidado de lidar com os problemas no relacionamento, em vez de acumular discussões, brigas e desentendimentos.

A dica nesse caso é: converse com o parceiro ou parceira a respeito dos problemas que o casal está passando e procure por soluções que possibilitem manter o relacionamento com qualidade. Por exemplo, um trabalho de união amorosa pode ajudar a acabar com as brigas na relação ou uma consulta com um terapeuta de casal pode dar uma abordagem diferente sobre os problemas do casal.

Saia da rotina

Uma das situações que mais levam ao desgaste do relacionamento é quando a relação cai na rotina. Por isso, especialistas orientam que o casal precisa buscar novidades dentro do relacionamento para manter a relação ativa.

Considerando que a pandemia trouxe o advento do isolamento social, que contribuiu ainda mais para que casais sofressem com a rotina, o casal que quer evitar uma separação precisa inovar no relacionamento. Para fazer isso mantendo as recomendações dadas pelos órgãos de saúde, o casal pode:

Fazer um jantar especial em casa;

Elaborar uma sessão pipoca em casa com filmes e séries;

Alugar uma casa para um final de semana no campo ou nas montanhas;

Fazer uma noite de jogos;

Apimentar a relação com brincadeiras.

Evite discussões desnecessárias

Outra situação que leva ao desgaste dos relacionamentos é ficar discutindo sobre tudo o tempo todo. O casal que não cede em momento nenhum, não consegue chegar a um consenso e está sempre brigando, acaba tornando a relação muito mais estressante.

Por isso, os especialistas recomendam que o casal tenha o cuidado ao iniciar discussões e evite, sempre que possível, discutir por coisas que são desnecessárias. Às vezes abrir mão de determinada situação não trará nenhum prejuízo, mas ficar brigando por puro ego pode fazer com que o relacionamento fique estressante.

Nesse caso, ambos precisam ceder, precisam encontrar um consenso e devem optar pela opção que traga benefícios mútuos, em vez de ficar brigando o tempo todo por coisas desnecessárias.

Portanto, se você está passando por problemas em seu relacionamento como uma crise, o cuidado com a relação deve ser redobrado para que ela não chegue ao fim e entre para a estatística de separações ao longo da pandemia. Coloque essas dicas em prática e cuide da sua relação amorosa.

Fonte: Lucas FBS