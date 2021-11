Casal é preso com quase 55 quilos de cocaína em Ji-Paraná, RO

Um homem de 35 anos morreu afogado ao tentar socorrer uma criança no rio Jamari, em Ariquemes (RO), na tarde de sábado (30). Tailon Pinheiro, natural de Porto Velho, estava no local, conhecido como Prainha do Cipó, com familiares e amigos.

De acordo com testemunhas, a vítima viu uma criança se afogando e tentou socorrê-la, mas, neste momento, não aguentou a força da correnteza e se afogou. Pessoas que estavam no local revelaram que uma terceira pessoa conseguiu resgatar a criança. O corpo da vítima foi encontrado depois de buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros. A perícia técnica foi até o local, realizou os procedimentos e liberou o corpo para uma funerária local. Fonte: G1/RO