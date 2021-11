Vereador William agradece o Senador Confúcio pelos 300.000 para a saúde básica

O Vereador Natã Soares agradece o Diretor Geral do DER-RO Sr.Elias Rezende pela parceria firmada com o Município de Alta Floresta D’Oeste-RO que irá atender a linha 47,5 não só na parte da Rodovia mas em todo a sua extensão em parceria com o Município de Alta Floresta.

Fonte: Assessoria