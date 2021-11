Homem é morto a facadas ao chegar em casa; crime foi na frente da esposa em Cacoal

O Ministério Público de Rondônia obteve no Poder Judiciário decisão liminar que determina ao Estado de Rondônia que promova a implantação da quantidade mínima de dois leitos em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, nas instalações do Hospital Regional de Cacoal, no prazo de 90 dias.

A medida foi concedida em ação civil pública proposta pelo Promotor de Justiça Marcos Ranulfo, por meio dos autos nº7011193-82.2020.8.22.0007 e perante a 4ª vara cível de Cacoal.