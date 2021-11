Energisa entrega ‘Lavandaria Eficiente’ para HP de Base higienizar 800 kg de roupa dia

Plataforma digital é parte do projeto Mulheres Positivas, liderado pela TIM e que busca o empoderamento feminino.

Energisa é parceira do projeto.

Cursos gratuitos e vagas de trabalho, todos voltados para mulheres e em um mesmo lugar. Assim é o aplicativo Mulheres Positivas, a plataforma virtual de um movimento liderado pela TIM e que tem a colaboração de mais de 30 empresas, incluindo a Energisa. O objetivo é a promoção do desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres por meio de informações e serviços. O aplicativo é uma das ações do projeto, com mais de 100 cursos de capacitação gratuitos, além de ofertas de vagas para variados perfis e em diferentes regiões do país.

No aplicativo, as rondonienses podem participar de quantas qualificações desejarem. Também há podcasts com dicas de como melhorar o currículo, chamar atenção do recrutador, gestão, empreendedorismo, inovação, empoderamento, entre outros, e histórias inspiradoras de mulheres que venceram obstáculos. Sempre que tiver oportunidades, a Energisa irá publicar também no aplicativo.

“Logo que conhecemos o projeto, nos identificamos com seu propósito. A Energisa quer ser protagonista na transformação do setor elétrico brasileiro e esta visão nos coloca diretamente alinhados ao compromisso com a diversidade. A equidade de gênero é um dos pilares da diversidade e acreditamos que as mulheres devem se empoderar e ocupar também posições em áreas predominantemente masculinas”, explica Tatiana Feliciano, diretora de Gestão e Sustentabilidade, que complementa: “Queremos aumentar a participação de mulheres nos nossos quadros operacionais”.

O movimento da TIM para ampliar o acesso das brasileiras ao mercado de trabalho está prestes a completar três meses com novas adesões e o lançamento de uma ampla estratégia de comunicação. Estrelada pela cantora IZA, que atua como embaixadora da iniciativa, a campanha estimula o uso do app Mulheres Positivas.

Cursos, vagas e mentoria para mulheres

Lançado em julho em parceria com Accenture, Adidas, Enel, Generali, Microsoft, Oracle, Pirelli, Stellantis e Via, o projeto tem o aplicativo Mulheres Positivas, criado pela empresária Fabi Saad, como plataforma digital para apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres. Além da divulgação de vagas de trabalho das empresas parceiras, o app traz cursos de capacitação também disponibilizados pelas companhias participantes. O acesso aos cursos e vagas é gratuito para toda a sociedade e clientes TIM navegam na plataforma sem consumir seu pacote de dados.

A iniciativa contempla ainda um programa de mentoria intercompany, com duração de seis a oitos meses, focado no desenvolvimento de carreira de mulheres das empresas participantes. A primeira turma, já em andamento, conta com 66 colaboradoras selecionadas como mentoradas, que têm o acompanhamento de 33 mentores(as). As sessões são realizadas de maneira cruzada, com profissionais de uma companhia sendo orientadas por líderes de outra. A coordenação é da consultoria CMI Business Transformation, liderada por Maristella Iannuzzi, executiva da área de tecnologia, especialista em diversidade e inclusão e com vários trabalhos junto a ONU Mulheres. A evolução do projeto prevê oferecer mentoria gratuita e voluntária para as mulheres da sociedade como um todo.

IZA convoca mulheres em busca de oportunidades

Para que mais pessoas possam conhecer e aproveitar os benefícios da iniciativa, a TIM lança uma ampla campanha com IZA, que já é porta-voz da marca e atua também como embaixadora do projeto desde o seu lançamento. Desenvolvida pela BETC HAVAS, a estratégia de comunicação conta com filmes para TV e mídia digital. Nas redes sociais, influenciadoras que são vozes importantes na luta das mulheres reforçam a mensagem. Participam nomes como Camilla de Lucas, Thelma Assis, Pequena Lo, Camila Loures, Niina Secrets, Giovana Heliodoro, Tia Má, Bielo e Cris Guerra, além das atletas embaixadoras da TIM no Comitê Olímpico do Brasil (COB) e na Seleção Brasileira de Rugby.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.