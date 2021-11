Até 2025, 400 cidades vão ter pontos de coleta de lixo eletrônico

Medir e apresentar qual o impacto do aumento da temperatura global e a elevação do nível do mar foi o tema de uma pesquisa conduzida pela Climate Central, organização sem fins lucrativos sediada nos Estados Unidos, em parceria com a Universidade Princeton, e o Instituto Potsdam de Pesquisa de Impacto do Clima, na Alemanha.

O trabalho publicado na revista Environmental Research Letters identificou as regiões do mundo que podem sofrer inundações “sem precedentes”, caso as políticas para combater as mudanças climáticas não sejam colocadas em prática agora pelos países. Salvador, região do Elevador Lacerda Visão de Salvador no panorama atual — Foto: Climate Central/Divulgação Simulação para Salvador considerando o aumento de 1,5ºC na temperatura — Foto: Climate Central/Divulgação Simulação para Salvador considerando o aumento de 3ºC na temperatura — Foto: Climate Central/Divulgação Recife, vista da região da Casa Amarela Recife, vista da região da Casa Amarela, situação atual — Foto: Climate Central/Divulgação Recife, vista da região da Casa Amarela, projeção com aumento de 1,5°C na temperatura — Foto: Climate Central/Divulgação Recife, vista da região da Casa Amarela, projeção com aumento de 3°C na temperatura — Foto: Climate Central/Divulgação Fortaleza, região do Farol do Mucuripe Fortaleza, região do Farol do Mucuripe: situação atual — Foto: Climate Central/Divulgação Fortaleza, região do Farol do Mucuripe: projeção com aumento de 1,5°C n — Foto: Climate Central/Divulgação Fortaleza, região do Farol do Mucuripe: projeção com aumento de 3°C — Foto: Climate Central/Divulgação Porto Alegre, região da Usina do Gasômetro Porto Alegre, região da Usina do Gasômetro: situação atual — Foto: Climate Central/Divulgação Porto Alegre, região da Usina do Gasômetro: projeção com aumento de 1,5ºC na temperatura — Foto: Climate Central/Divulgação Porto Alegre, região da Usina do Gasômetro: projeção com 3ºC na temperatura — Foto: Climate Central/Divulgação Rio de Janeiro, região da Estação Botafogo Rio de Janeiro, região da Estação Botafogo: panorama atual e com aumento de 1,5°C — Foto: Climate Central/Divulgação Rio de Janeiro, região da Estação Botafogo: projeção com aumento de 3°C na temperatura global — Foto: Climate Central/Divulgação Impacto global De acordo com os pesquisadores, o pior cenário do aumento de temperatura (um aumento de até 4°C) pode fazer o mar invadir terras ocupadas por até 15% da população global atual, o equivalente a cerca de um bilhão de pessoas. “Por outro lado, cumprir as metas mais ambiciosas do Acordo de Paris sobre o Clima provavelmente reduzirá a exposição pela metade”, afirmam os cientistas. Fonte: G1