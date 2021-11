Presidente da Agraf Alex Zarelli fala sobre o baile esquenta Expoalta

Veja o que especialistas têm a dizer sobre esse assunto

Uma das primeiras mentiras que os infiéis contam sobre seu caso está ligada à sua importância. Eles sempre tentam apresentá-lo como uma coisa única é algo completamente irrelevante.

Naturalmente, eles nunca admitirão a intensidade da relação.

Eles nunca falarão com você sobre seus verdadeiros sentimentos, sobre o tempo que passaram com essa pessoa, sobre os presentes que compraram ou sobre o fato de que eles provavelmente prometeram terminar as coisas com você.

Em vez disso, eles continuarão se envolvendo em sua própria rede de mentiras.

Claro, seu objetivo inicial é sair de problemas, mas eles nunca escolhem a verdade como sua tática. Vamos ser realistas aqui. você não deve se preocupar com o fato de que eles estão mentindo.

Sim, é uma coisa horrível de se fazer, mas eles estão apenas tentando sair dessa situação horrível.

O que é realmente muito pior é o fato de que eles veem todas essas mentiras como uma maneira de se absolver de seus pecados.

É como se o caso deles não fosse tão importante se só acontecesse uma vez ou se eles apenas dormissem com essa pessoa, sem sair e passar um tempo juntos.

Não são poucos os casos de homens que estão num relacionamento e que ao mesmo tempo tem um caso amoroso, muitas das vezes exercendo. Há algumas mulheres que estão insatisfeitas com a situação econômica da família ou dos seus companheiros e que traem por questões de interesse, buscando um sugar daddy para patrociná-las.

A infidelidade é uma das coisas mais devastadoras que podem acontecer em um relacionamento. Quando um parceiro trai o outro, deixa cicatrizes ao longo da vida. Às vezes, essas cicatrizes podem não ser evidentes até mais tarde na vida, mas ninguém escapa ileso da infidelidade. Por isso, talvez o universo sugar seja a melhor alternativa pra você.

Alguns também mentiram sobre a identidade da terceira pessoa. Naturalmente, isso só pode acontecer se você notar as bandeiras vermelhas que eles estavam traindo, mas você ainda não descobriu com quem eles estão fazendo isso.

Por exemplo, se seu parceiro está te traindo com um colega de trabalho, eles nunca admitiram a identidade de seu amante. Eles não querem que você saiba que eles vão continuar esbarrando nessa pessoa mesmo que eles terminem o caso.

No entanto, a mais comum de todas as mentiras contadas pelos infiéis é que eles vão terminar as coisas com essa pessoa. Infelizmente, muitos deles continuam vendo seu amante; eles se tornam mais cuidadosos.

Em alguns casos, eles realmente se afastam de seu caso. Eles se sentem culpados e estão prontos para fazer o que for preciso para preservar seu relacionamento.

No entanto, principalmente, eles estão apenas ganhando tempo e esperando a tempestade ir embora. Assim que isso acontece, eles voltam aos seus velhos costumes.

Se você está se perguntando como os infiéis reagem quando acusados, a triste verdade é que, às vezes, esta é a melhor coisa que poderia acontecer com eles.

Algumas pessoas não traem só porque querem diversão extraconjugal ou fora do relacionamento.

Às vezes, um caso acontece porque eles realmente se apaixonaram por outra pessoa. Por mais doloroso que essa realização possa ser, o fato é que eles não são felizes ao seu lado. Eles pararam de te amar.

Na verdade, eles ainda podem te amar de certa forma e até mesmo vê-lo como um membro da família. No entanto, eles não têm mais nenhum sentimento romântico por você. Para ser honesto, eles querem sair dessa relação.

Na verdade, eles querem começar uma nova vida junto com essa pessoa com quem estão tendo um caso. Eles os amam e estão prontos para deixá-lo neste instante.

Agora que você sabe de tudo isso, você provavelmente está se perguntando por que eles não terminaram as coisas há um tempo.

Por que não confessaram e te deixaram assim que perceberam que estavam se apaixonando pela outra pessoa?

Bem, a resposta é bem simples: eles são um covarde. Eles não tinham a decência de dizer a verdade e não te respeitavam o suficiente para não se esconder pelas costas.

Então, basicamente, eles rezaram para que você os pegasse. É mais fácil para eles serem confrontados do que admitir do nada tudo o que têm feito.

Tudo isso é um alívio para esse tipo de pessoa. Eles não querem que você os perdoe. Na verdade, eles sinceramente esperam que você seja o único a fazer o trabalho sujo, para que eles não tenham que te largar.

Este tipo não pedirá seu perdão. Mesmo que o façam, dirão que estão arrependidos por partir seu coração, mas não pediram uma segunda chance.

Eles não vão inventar desculpas vazias, nem vão prometer e jurar que nunca mais farão algo assim. Eles nem vão tentar minimizar o caso, mentindo que nunca significou nada.

Se você é o único que quer tentar resolver as coisas e que está pronto para lutar pelo seu relacionamento, eles vão dizer-lhe que terminar é a única opção real.

Eles vêem isso como sua única chance de escapar deste relacionamento fracassado e planejam usá-lo.

Aconteça o que acontecer, estou implorando por uma coisa: não sinta pena deles.

Não simpatize com o fato de que eles não tinham força para revelar a verdade. A única coisa que diferencia esse tipo de qualquer outro infiel lá fora é a falta de coragem.

Se você não os tivesse pego, eles teriam continuado com esta farsa por anos.

Fonte: Bruna Redação