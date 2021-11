UNDIME realizou encontro Alfabetização em tempos de pandemia em Santa Luzia

UNDIME EM AÇÃO! A União dos Dirigentes Municipais de Educação de Rondônia (UNDIME) realizou nos dias 28 e 29 de Outubro no HOTEL FAZENDA MINUANO próximo a cidade de Presidente Médici O ENCONTRO: ALFABETIZAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA: TRANSFORMAÇÃO, INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE, LIMITES E POSSIBILIDADES. Este evento contou com as parcerias: (AROM) ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS na pessoa do Prefeito CÉLIO LANG: das empresas: CEI – EDITORA E DISTRIBUIDORA, MVC EDITORA, IMEPH EDITORA, NCA EDITORA, MICROKIDS TECNOLOGIA EDUCACIONAL, SIGMEC, NA PESSOA DOS SEUS PROPRIETARIOS: EDER CARLOS ADABERTO, EMERSON CAMARGO E ANTONIO JOSE FERREIRA. Contou com a participação Ilustre do Secretário Estadual de educação Professor: SUAMY VIVECANADA LACERDA que tem realizado um excelente trabalho em parceria com a UNDIME em prol dos municípios de Rondônia.

O evento contou com a presença de 15 prefeitos, 46 secretários municipais de educação 109 técnicos das secretarias. A Undime Rondônia tem sua representatividade em diversas localidades do estado através da diretoria executiva: Presidente: LUSLARLENE UMBELINA DE SOUZA FIAMETT – Secretaria Municipal de Santa Luzia D’oeste, vice presidente: ZENILDA MENDES – Secretaria Municipal de Cerejeiras, CNR (CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES: ANDREZA DIAS (Ouro Preto), GELDIANE DE SABINO (Novo Horizonte), ANDRÉIA DE SOUZA (Colorado D’Oeste), MARCILENE RODRIGUES – Secretaria finanças. (Pimenta Bueno). TEREZINHA FERREIRA-secretaria executiva (Porto Velho). Este evento veio para contribuir com a educação do estado de Rondônia diante do contexto educacional que estamos vivendo o com a pandemia! Os palestrantes trouxeram temas de muita relevância para o desenvolvimento educacional em todos os setores: EDER CARLOS DALBERTO: FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, YEDDA DE AGUIAR FREIRE: ALFABETIZAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA: TRANSFORMAÇÃO, INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE, LIMITES E POSSIBILIDADES, EMERSON CAMARGO: EDUCAÇÃO TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO – FAZEM PARTE DO NOSSO DNA.

Fonte. Assessoria