Natã Soares agradece Diretor Elias Rezende DER-RO, linha 47,5 Gease.

Em mais uma ação em prol do município de Alta Floresta D’Oeste-RO, o Vereador Natã Soares assegurou juntamente com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RO) na pessoa do Diretor geral Elias Rezende que prontamente atendeu a demanda do município com 48 metros de tubos PEAD, (Polietileno Expansível de Alta Densidade) para atender as estradas rurais do município com a substituição de pequenas pontes de madeira.

O parlamentar agradeceu o Governo do Estado de Rondônia que através do DER-RO vem contribuindo para grandes melhorias para a população do município de Alta Floresta D’Oeste-RO.

Fonte: Assessoria