Vereador Jacy Oliveira agradece o Dep Jean e demais parlamentares de Rondônia

Produtores rurais dos municípios de Alta Floresta D’Oeste e Alto Alegre dos Parecis destacaram o empenho do vereador Jacy Oliveira (DEM/Alta Floresta), nas discussões que prosseguiram até a votação e aprovação do Projeto de Lei Complementar 85/2000, que trata da atualização do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico e revoga a Lei Complementar nº 233, de 6 de junho de 2000.

“Desde a primeira vez acreditou em nós, veio junto com nós, agendando aqui com o Jean (deputado estadual) pra nós tá aqui. Através desse cara que nós marcamos a primeira reunião.

Tá junto com nós do começo ao fim. Vereador que ajudou nós do começo ao fim”, disse um produtor rural durante a realização da sessão que discutiu e aprovou o projeto, nesta terça-feira (28), na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Além do vereador Jacy, os produtores destacaram os trabalhos realizados pelo deputado Jean Oliveira (MDB). O parlamentar, inclusive, realizou e participou de diversas reuniões nos municípios de Alta Floresta e Alto Alegre, onde discutiu com os produtores rurais e moradores da região do baixão (próximo aos Distritos de Rolim de Moura do Guaporé e Izidolândia) a respeito do projeto.

Várias caravanas de produtores rurais de todas as regiões do Estado compareceram à Assembleia Legislativa nesta terça-feira para acompanhar as audiências e discussão e votação do projeto.

O Zoneamento visa orientar o planejamento, a gestão, as atividades e as decisões do poder público, do setor privado e da sociedade em geral, relacionadas ao uso e ocupação do território, considerando as potencialidades e limitações dos meios físico, biótico e socioeconômico, visando à sustentabilidade.

