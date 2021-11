Pedido de licenças de aquicultura de Micaella Boldrini Valandro

A Senhora, Micaella Boldrini Valandro Proprietária de um Lote Rural , localizado Linha P-26, lote 4,5, Lote 36 Parte, Gleba Guaporé, Sitio Boa Esperança, Município De Alto Alegre Dos Parecis, portador do CPF-,001.000.582-14 torna publico que requereu ao COLMAMP/SEDAM em 04/11/2021, os pedidos DE LICENÇA PREVIA, e LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS PARA A ATIVIDADE DE PISCICULTURA DE SUBSISTENCIA em sua propriedade, no endereço acima descrito, com local de atividade com Coord. Geog. S=12º 10’ 17,2’ W= 61º 46’ 00,8’’.

