Indiomarcio cobra incentivo salarial para acs e servidores do Saae

O vereador Indiomarcio Pedroso (PTB), presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, informou durante a sessão ordinária desta quarta-feira (3), que esteve reunido com o prefeito Giovan Damo para tratar de um pedido que fez para beneficiar Agentes Comunitários de Saúde e servidores do SAAE com incentivo salarial.

O parlamentar disse que foi informado que a assessoria jurídica da Prefeitura está analisando o requerimento solicitando incentivo as categorias de servidores.

Fonte: Assessoria