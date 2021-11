Mentiras e traições: como lidar

A plataforma de apostas esportivas e jogos de cassino, AmuletoBet desembarcou há pouco tempo no mercado nacional e está promovendo ações para estreitar a sua relação com o público. Com um povo reconhecidamente apaixonado por esportes, a empresa priorizou a realização de algumas parcerias estratégias no Brasil.

Por exemplo, um dos principais acertos foi a assinatura do contrato de patrocínio máster com o Atlético Goianiense, que está disputando a primeira divisão do Brasileirão. A marca da AmuletoBet também pode ser observada nos confrontos recentes do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a próxima Copa do Mundo.

Agora, a casa de apostas fechou uma parceria inédita com um piloto de Stock Car. Pela primeira vez, a marca de uma empresa do mercado de apostas esportivas foi estampada em um carro da categoria. Isso porque a AmuletoBet e o piloto Rafael Suzuki, que representa a Toyota, correndo pela equipe Full Time Sports, formalizaram um acordo voltado a Super Etapa da Stock Car.

O grande evento, promovido nos dias 17, 18 e 19 de setembro, atingiu uma repercussão especial por contemplar quatro corridas. A Super Etapa, que aconteceu em Goiânia (GO), correspondeu a realização da oitava e nona etapas do calendário da categoria. Dessa maneira, a AmuletoBet conseguiu alcançar o público brasileiro em diversos canais diferentes: TV aberta, TV por assinatura, Youtube e serviço de streaming.

Com 23 anos de carreira, Suzuki despontou como uma opção perfeita para representar a AmuletoBet pela experiência de dez anos no automobilismo internacional e as passagens memoráveis pelos Campeonatos Asiático, Alemão e Japonês de Fórmula-3, além do Campeonato Europeu de Gran Turismo. Ele começou a participar das provas da Stock Car na temporada 2014. Atualmente, Suzuki é companheiro de equipe de Rubens Barrichello, Tony Kanaan e Matias Rossi.

“Para continuar a boa fase do Rafael, que venceu a última etapa da Stock Car em Curitiba, nada melhor do que a casa de apostas que tem o amuleto da sorte como lema”, afirmou Thomas Carvalhaes, Diretor Regional Brasil & LATAM da AmuletoBet, de acordo com reportagem do portal iGaming Brazil: “Pioneira, AmuletoBet desembarca na Stock Car com Rafael Suzuki”.