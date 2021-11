Urgente: Mulher é adolescente ficam feridos após carro cair em córrego

Um acidente de trânsito envolvendo duas camionetes foi registrado por volta das 18h desta sexta-feira, 29, no cruzamento da Avenida Minas Gerais com a Rua Tancredo Neves, no Bairro Cidade Alta, em Alta Floresta D’Oeste.

De acordo com boletim de ocorrência, um dos motoristas envolvido no acidente contou aos policiais militares que trafegava com sua camionete S10 pela Rua Tancredo Neves sentido Avenida Cuiabá, quando no cruzamento com a Avenida Minas Gerais, foi atingido por uma camionete Hilux.

O condutor relatou que o motorista da camionete Hilux não “respeitou a sinalização de parada obrigatório e invadiu a preferencial colidindo com seu carro”.

O boletim policial informou ainda que o condutor da camionete Hilux não estava no local quando os policiais chegaram para atender a ocorrência.

O condutor da camionete S10 foi atendido no pronto socorro do Hospital Municipal. Ele reclamava de dores na região da lombar. As passageiras que estavam na camionete S10 não sofreram lesões.

A colisão causou vários danos aos dois veículos. Um deles, a camionete S10, colidiu contra uma cerca de uma residência.

A Polícia Técnica foi acionada para realizar os trabalhos periciais. Em seguida o boletim de ocorrência foi registrado para providências cabíveis.

Fonte: Florestanoticias.com