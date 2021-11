Governo proíbe demissão por justa causa de não vacinados contra Covid

O deputado Jean Oliveira participou, em meado do mês de outubro, na Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, em Rolim de Moura, a entrega pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), de mais de 200 equipamentos de locomoção e cadeiras de rodas para os moradores dos municípios da Regional de Saúde da Zona da Mata do Estado

Mais de 200 pessoas estão sendo atendidas. O investimento e de R$ 89.605,50 (oitenta e nove mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos). Serão contemplados os municípios de Alto Alegre, Alta Floresta, Castanheiras, Nova Brasilândia, Parecis, São Miguel do Guaporé, Seringueiras e Rolim de Moura.

Entre os equipamentos estão: uma almofada com célula de ar, 15 andadores sem rodas para adultos, um andador com rodas para adultos, uma bengala de quatro pontos, duas bengalas canadenses tamanho médio, quatro bengalas canadenses tamanho grande, 68 cadeiras de banho, uma cadeira de rodas para banho com encosto reclinável, duas cadeiras de rodas para obeso, uma cadeira de rodas motorizada, duas cadeiras de rodas (especial infantil, tamanho médio), sete cadeiras de rodas (especial adulto), 87 cadeiras de rodas padrão, duas muletas axilares tamanho médio, seis muletas axilares tamanho grande.

Para o deputado que participou da entrega dos equipamentos, o Executivo Estadual está demonstrando respeito com o recurso público. “O governador, coronel Marcos Rocha, tem buscado dividir o recurso que foi economizado com cortes de contratos de forma que atenda a todos os municípios. Hoje, Rolim de Moura e toda a Zona da Mata estão ganhando obras de infraestrutura, e estamos aqui agora, entregando esses equipamentos de locomoção, que é fazer justiça social às pessoas que precisam dessas cadeiras e aparelhos para ter uma melhor qualidade de vida”, observou o parlamentar.

Assessoria de Comunicação – Dep. Jean Oliveira

Porto Velho, 28 de outubro de 2021