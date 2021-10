Primeira semana de novembro será mais chuvosa por todo país

A primeira semana de novembro começa com previsão de chuva na maior parte do país. Os fluxos de umidade ficam concentrados no centro-norte, mas são esperados temporais entre o Norte do país, o interior do Nordeste e grande parte do Sudeste. O centro-sul do país deve ter predomínio de pancadas irregulares de chuva e temperaturas altas.

O começo da semana deve ser marcado por tempo nublado e poucas aberturas de sol na região Sudeste, mas com previsão de o tempo melhorar até o final de semana. Enquanto isso, a região Sul pode esperar mais sol por todas as áreas, mas com chuvas regulares por toda a semana – podendo até mesmo chover granizo em determinadas cidades.

No Centro-Oeste as condições climáticas são as mesmas, com expectativa de chuvas intensas ao longo da semana, aumentando a umidade e os riscos de alagamentos em algumas áreas. A região Nordeste apresenta condições para sol durante a semana inteira, mas com alguns períodos de chuva principalmente nas áreas mais litorâneas da região. No Norte do país, a previsão é de sol forte intercalando períodos de chuva em algumas localidades, mas sem expectativas para chuvas fortes como nas demais regiões do país.

Nos estados onde o clima está mais propenso ao frio, a temperatura pode ficar abaixo dos 12ºC, como é o caso de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná; enquanto nos locais onde o sol será mais presente a temperatura deve ficar acima dos 30ºC, a exemplo do Pará, Bahia e Alagoas. Nos demais estados, a temperatura fica em torno dos 20ºC. Todas as previsões fazem parte de dados compilados pela Somar Meteorologia.

Fonte: Brasil 61