Operação deixa 25 suspeitos de roubo mortos no sul de Minas

Rolim de Moura-Vaca que foi abatida e teve carne furtada na linha 180 estava doente após ter sido picada por cobra

Um furto de carne bovina aconteceu na manhã deste sábado (30), em uma fazenda na linha 180, km 3,5 Norte zona rural de Rolim de Moura.

Segundo informações um funcionário da fazenda chegou no local e encontrou apenas uma cabeça e as buchadas no chão, a vaca havia sido abatida com tiro na cabeça e foi escarniada no local levando apenas a carne do animal.

Segundo o funcionário da fazenda, esta é a segunda vez que tem vaca abatida e levado a carne por ladrões, mas esta vaca que foi abatida nesta manhã de sábado estava em tratamento após ser picada por cobra e estava muito doente.

A Policia Militar foi acionada e compareceu ao local em seguida a Polícia Técnico Cientifica compareceu para realizar os procedimentos de praxe.

Fonte: Rondonianews