Indiomarcio Pedroso busca recursos para atender agricultura de Alta Floresta

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Indiomarcio Pedroso (PTB), visitou o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) na manhã desta segunda-feira (11), para acompanhar o andamento dos trabalhos que são realizados pela setor.

Durante a visita, Indiomarcio conversou com os servidores da unidade, ouviu as demandas da categoria, e anunciou que busca recursos para a aquisição de um veículo para atender as necessidades do centro.

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades especializadas em saúde mental para tratamento e reinserção social de pessoas com transtorno mental grave e persistente.

Em Alta Floresta D’Oeste, a unidade realiza em média: 25 atendimentos psiquiátricos por semana, sete atendimentos psicológicos por dia, além das consultas para trocas de receitas e os atendimentos por meio do espaço para terapia ocupacional.

Indiomarcio reconhece o esforço dos servidores em oferecer um atendimento de qualidade a população, e se colocou à disposição de buscar investimentos para o centro.

