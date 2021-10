A Chopp Beer faz Aniversário e quem ganha o presente é você

Como em um piscar de olhos, o ano de 2021 já está chegando ao fim, e com a entrada do ano de 2022 já se aproximando, o que muitas pessoas querem de verdade é que a questão a seguir seja respondida: saiba o que é tendência em projetos de arquitetura para 2022.

A decoração e o projeto de uma casa certamente fazem parte de uma das maiores felicidades para as pessoas, dado que a casa que irão morar deve fazer parte do seu perfil, identidade e principalmente gosto.

É importante que seja levantando o tópico saiba o que é tendência em projetos de arquitetura para 2022 para que as pessoas já possam entender o que irão encontrar em alta no mercado, e no que deve investir para que a sua casa fique por dentro das tendências de arquitetura atuais.

Agora, sem mais demoras, saiba o que é tendência em projetos de arquitetura para 2022.

Informações importantes: saiba o que é tendência em projetos de arquitetura para 2022

Em 2022 haverá diversas novas tendências nos projetos de arquitetura, que irá contar com alguns ambientes mais simples trabalhando de forma integrada, mais minimalistas, com muitas plantas e a presença da natureza, como também com uma decoração mais no estilo Boho. Vamos falar mais sobre esses detalhes nos tópicos a seguir no saiba o que é tendência em projetos de arquitetura para 2022:

Minimalismo

O queridinho dos ambientes mais sustentáveis, cleans e limpos continuam em alta. Com ele, podemos esperar cores mais neutras, a combinação de linhas (retas e curvas) e móveis mais simples e compactados, que garantem um ambiente muito amplo, limpo, arejado e muito confortável.

Lembrando que as casas com projetos mais minimalistas devem contar com empresas especialistas para ajudar no projeto, como a empresa Skynet, que disponibiliza softwares de projeto muito úteis para a elaboração de diversos tipos de casas, tornando esses projetos muito mais precisos, contando com uma grande redução de recursos e de tempo.

Os ambientes integrados

Saiba o que é tendência em projetos de arquitetura para 2022: os ambientes integrados.

Os famosos ambientes integrados são muito práticos e foram pensados como uma forma de gerar amplitude e aproveitar da melhor forma todas as áreas da casa, que possam não estar sendo utilizadas.

Todos os cômodos podem usufruir desse uso dos ambientes integrados, tornando as casas e apartamentos muito mais aconchegantes.

Praticidade presente em todas as peças e nos móveis

Em uma casa ou em um apartamento, os quesitos de conforto e também de praticidade devem andar de mãos dadas.

Os móveis mais compactos, fáceis de serem usados em diversas situações e combinados com o ambiente serão uma das maiores tendências para o ano de 2022.

Esse tipo de conforto e praticidade reflete os tempos de home office que a pandemia da COVID19 trouxe para todo o mundo.

As pessoas entenderam que os móveis mais simples e confortáveis são muito compensadores, dado que podem ser usados conforme a necessidade da pessoa, que pode usar o quarto para dormir ou mesmo como um escritório para trabalhar.

Muito verde por toda casa e apartamentos em 2022

Isso mesmo, saiba o que é tendência em projetos de arquitetura para 2022 que é a presença de muito verde nesses locais, os deixando ainda mais bonitos e arejados.

As plantas estão ganhando muito mais espaço e destaque na decoração. Elas podem ser alocadas de uma forma discreta, sendo incluídas em vasos, ou mesmo de uma forma mais direta, cobrindo paredes inteiras com plantas.

As plantas tornam os ambientes muito mais aconchegantes, proporcionando um maior bem-estar para os seus residentes.

Uma dica interessante é ligar a área externa da casa/apartamento, com a área interna. Essa aposta torna os ambientes ainda mais serenos, sendo uma verdadeira extensão um do outro.

Outra dica é apostar em paredes e janelas de vidro para que a iluminação natural seja mais aproveitada, o uso de madeiras e pedras também irão deixar a decoração muito mais autêntica com a natureza, dado a presença das imperfeições.

Decoração no estilo Boho

O estilo Boho é um dos mais fáceis de ser adotado para a decoração da casa ou do apartamento. Nesse estilo, é predominante as peças e tecidos mais naturais, com tapetes e cores vivas, com texturas muito mais características. O ambiente decorado com o estilo Boho fica mais aconchegante e divertido de ser elaborado.

Uma casa moderna e bem decorada para 2022

Com essas tendências maravilhosas para o ano de 2022, o que não faltará para as pessoas é uma grande vontade de redecorar os seus ambientes, ainda mais que agora elas tiveram acesso aos detalhes relacionados à: saiba o que é tendência em projetos de arquitetura para 2022 e já podem começar a procurar os produtos no mercado para a aquisição

Fonte: Lucas FBS