IV Conferência Municipal de Educação de Alta Floresta D`Oeste RO

O Ministro da Educação, Milton Ribeiro, visita o estado de Rondônia nesta sexta-feira (29) e sábado (30) pela primeira vez. Entre as agendas oficiais está o lançamento dos Centros de Inovação Tecnológica (CITs) implantados com recursos indicados pela deputada Mariana Carvalho. Serão duas solenidades: uma no campus de Ji-Paraná e outra no campus de Jaru, onde também será o lançamento da Clínica de Medicina Veterinária e Laboratórios.

O objetivo dos CITs é implantar e modernizar a atuação de toda a cadeia produtiva de Rondônia, de inserção social dos jovens, bem como ampliar o desenvolvimento de pesquisas e projetos tecnológicos para o desenvolvimento regional.

Na avaliação do reitor do Ifro, Uberlândio Tiburtino, a atuação da deputada Mariana Carvalho em apoio ao instituto “deixa um legado para o desenvolvimento da pesquisa, ciência, inovação e desenvolvimento”. “Uma atitude que vai gerar resultados perenes para Rondônia e toda região. As potencialidades do estado estão sendo evidenciadas e trabalhadas em nossos CITs. A partir de uma ação do mandato da deputada estamos investindo em mão de obra qualificada e tecnologia”, afirmou.

Para Mariana, a presença do ministro no Estado, durante o lançamento dos CITs, representa a importância dos Centros Tecnológicos e tem um grande simbolismo. “Temos um olhar do governo federal voltado para Rondônia neste momento no que diz respeito a educação”.

O Ifro poussui dez campi e em todos eles foram implantados os CITs após a destinação do recurso indicado pela deputada Mariana Carvalho, que, efetivamente foi de R$ 4,5 milhões. Os campi são Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho Calama, Porto Velho Zona Norte e Vilhena. O campus de São Miguel do Guaporé ainda está em construção. Todos os campi em funcionamento já tem um CIT funcionando.

Cada CIT é voltado a uma área e potencialidade especifica na qual os alunos são preparados para saírem da sala de aula para o mercado de trabalho. São eles: Eficiência na gestão (Porto Velho – Zona Norte), Eficiência Energética (Porto Velho Calama), Biotecnologia e Saúde (Guajará-Mirim), Agropecuária 4.0 (Colorado do Oeste e Ariquemes), Alimentos (Jaru), Recursos Naturais da Amazônia (Ji-Paraná), Café (Cacoal) e Tecnologia Sustentável (Vilhena)

Todos possuem projetos que abrangem também Espaços Makers, FabLabs, capacitação, gestão e empreendedorismo para alunos e pesquisadores buscarem soluções das demandas da sociedade.

A cerimônia de implantação dos CITs acontece na sexta-feira às 16h30 no Campus de Jaru e também contará com a presença do presidente do FNDE, Marcelo da Ponte e outras autoridades, como o deputado Lúcio Mosquini. Em Ji-Paraná, será no campus local do IFRO, às 8h.

OUTRAS AGENDAS

Ainda em Ji-Paraná, na sexta-feira, às 18h, o ministro e o presidente do FNDE, farão atendimento aos Prefeitos do Estado de Rondônia na FIMCA Unicentro.

No sábado, a comitiva ministerial seguirá para Porto Velho, onde visitará o IFRO Calama às 10h, quando fará mais atendimentos aos prefeitos do Estado. Às 13h30, o grupo fará uma visita institucional ao Centro Universitário Aparício Carvalho (FIMCA).