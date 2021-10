Solicitação de outorga do direito de uso de recursos hídricos de Edio Felberg

O Sr. EDIO FELBERG. Com sede à Lh P 50 km 21,5 MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D’OESTE, Estado de Rondônia devidamente cadastrado no CPF nº, 070.079.897-80, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 26 de outubro de 2021, a solicitação de RENOVAÇÃO de OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL para IRRIGAÇÃO DE CAFÉ,

ALTA FLORESTA D’OESTE/RO, 26 de OUTUBRO de 2021.

EDIO FELBERG

PROPRIETÁRIO