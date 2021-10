Vereador Romeu e Associação Saúde e Vida levam atendimentos à população

No dia 23 de outubro, no Centro Comunitário da Igreja Luterana, foi realizado vários atendimentos de consultas médicas entre elas Ortopedia, Dermatologia e também a realização de exame de ultrassonografia. Os atendimentos oferecidos à população fazem parte de um projeto elaborado pelo Vereador Professor Romeu (PSD), juntamente com a Associação Saúde e Vida.

De acordo com o Professor Romeu, a Associação Saúde e Vida foi representada pelos doutores Clever Ferrari e Thiago. O vereador disse ainda que os atendimentos em prol da população estão acontecendo em vários bairros e na área rural do município de Alta Floresta D’Oeste.

Fonte: Assessoria