Divórcio x separação: qual é a diferença?

As repartições públicas da administração direta e indireta do Governo de Rondônia funcionarão normalmente no Dia do Servidor, 28 de outubro. Com o adiamento do ponto facultativo para 1º de novembro, véspera do feriado nacional de Finados, o funcionalismo será recompensado com o chamado “feriado prolongado” no período do último sábado de outubro (31) à primeira terça-feira de novembro (2).

A mudança de data consta da versão reeditada do Decreto 25.709, de 5 de janeiro de 2021, com a publicação de novo anexo alterando o texto original, que instituiu os feriados e pontos facultativos na administração estadual, e incluiu as datas comemorativas de criação e instalação dos municípios.

Assim, os 45.383 servidores estaduais, os 1.498 federais antigos à disposição do Estado e os mais de 5.591 transpostos trabalharão normalmente durante às comemorações da data, em 28 de outubro, folgando dia 1º de novembro, quando funcionarão apenas os serviços essenciais.

A Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep) avalia que Governo também conseguiu manter em dia, mesmo em época de pandemia, os salários dos servidores ativos e inativos, ajudando a fazer a economia girar por meio da manutenção do poder de compra dessa massa de consumidores.

Segundo o superintendente, Sílvio Luiz Rodrigues, a folha mensal de pagamento dos servidores ativos está orçada atualmente em R$ 243,1 milhões, a dos 10.197 servidores inativos em R$ 46,6 milhões e que o Estado vem fazendo uma economia mensal de R$ 17,9 milhões, após a União assumir a folha dos servidores transpostos do quadro estadual para o federal.no Dia do Servidor; feriado é transferido para 1º de novembro.

Fonte: Secon/RO