Confira o Show de ofertas no Atacarejo Santa Helena

Devido aos feriados antecipado do dia do funcionario publico dia 1º e do dia de finados dia 2 terça feira, a Lara Celulares altera o dia de inauguração da 2º loja para quarta feira dia 3 de novembro com muitas novidades e promoções, venha conhecer a nova loja em Alta Floresta.

Lara Celulares na Av: Brasil ao lado da Floresta Moveis no centro de Alta Floresta.

Fonte: Florestanoticias.com