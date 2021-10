Nota de falecimento: é com pesar que a funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Kaio Machado Schiminski, seu corpo será velado na capela do seu Valdemar, e seu sepultamento será nesta terça feira dia 26/10/2021 às 9:00 horas no cemitério local.

Desde já a família enlutada agradece a presença de parentes e amigos.

E vamos continuar tomando os devidos cuidados: uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento social, pois o covid-19 ainda não acabou.

Fonte: Florestanoticias.com