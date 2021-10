7 Mitos e Verdades sobre a micotoxina Zearalenona (ZEN) na Produção de Aves

Como está a produção de etanol no Brasil, sendo que somos um dos maiores vendedores dessa matéria no mundo é do que vamos tratar neste artigo.

Estamos na segunda colocação dos países que mais produzem etanol mundialmente, mas diferentemente dos americanos, que são os maiores, nós usamos cana-de-açúcar, ao invés de milho, no processo de fermentação que gera o álcool dos postos de combustível.

A vantagem da cana é que usamos menos espaço para o plantio, enquanto o milho usa uma área muito mais extensa de plantação.

O início da exploração do álcool por aqui remonta aos anos 1920, ano em que começaram os estudos, e essas ações foram feitas durante o governo de Getúlio Vargas, presidente brasileiro à época.

Mais tarde, em 1975, foi criado o Programa Nacional do Álcool e o objetivo era a diminuição do uso de combustíveis oriundos do petróleo, que tinha sido recém descoberto.

Embora esse programa, chamado de Pró-Álcool, tenha sido eficaz para o Brasil, o etanol ainda não se tornaria popular, já que precisava de grandes subsídios do governo para ser implantado no dia a dia das pessoas.

Como está a produção de etanol no Brasil nos dias de hoje?

Hoje em dia, o etanol é muito importante para a economia como substituto para os combustíveis fósseis, já que o tema sustentabilidade está em alta e a baixa taxa de poluição faz com que o etanol seja o queridinho dos ambientalistas.

É tão comum o uso de álcool nos dias de hoje, por causa de uma combinação de diversos fatores:

Montagem de automóveis flex;

Mudança do combustível perante os problemas recorrentes de corrosão em motores movidos a álcool;

Espalhamento das teorias voltadas para conter o aquecimento global ao redor do mundo, com redução de emissões de gases;

Investimento público e da iniciativa privada em tecnologia de ponta voltada para os biocombustíveis;

Aumento das preocupações com o meio ambiente.

Por isso, atualmente somos consumidores internos desse produto e, além disso, ainda exportamos parte de nossa produção para os países internacionais.

O que aconteceu com a geografia com a produção de etanol?

Quando pensamos sobre como está a produção de etanol no Brasil, devemos lembrar que houve aumento na produção no campo referente a cana-de-açúcar e a nossa cultura dessa commodity aumentou muito, a ponto de pressionar as plantações de soja.

Entre os principais estados produtores de cana voltada para a criação de combustíveis sustentáveis estão Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo.

Isso aumentou muito a produtividade das plantações e isso repercutiu em toda a nação brasileira que viu seus postos de combustíveis lotados de veículos abastecendo com essa matéria prima sustentável.

A plantação de soja ainda é a majoritária no Brasil, mas é comum encontrar produções de cana-de-açúcar espalhadas por toda nação e isso muda totalmente a imagem geográfica nacional.

Produtividade do álcool no Brasil

O Brasil confirmou a sua maior produtividade, com 35,6 bilhões de litros de álcool na safra de 2020.

Essa é a maior produção desse biocombustível na história brasileira e representa um aumento de 7% comparado com o ano passado.

O etanol anidro é utilizado na mistura com a gasolina e teve aumento para 10,1 bilhões de litros no ano.

O total de etanol hidratado teve aumento para 23,9 bilhões de litros, enquanto o que deriva do milho cresce 125% em sua produção comparada com o ano anterior.

Mais uma vez, o Sudeste foi o responsável pelo aumento na produção com acréscimo de 1,8 milhões de hectares de plantação.

No Nordeste, as condições do clima também foram mais favoráveis para o aumento na produção dessa matéria prima e, dessa forma, colheu cerca de 49,1 milhões de toneladas em 2020, um aumento de 10,5% na produção.

Mas, quem quiser saber como está a produção de etanol no Brasil no Sul, saiba que, por lá, as produções foram reduzidas, com uma diminuição das áreas plantadas na escala de 6,7%.

Benefícios do etanol

E, além de ser um produto que traz muito dinheiro para nossa nação, esse combustível ainda traz muitos benefícios para o povo brasileiro.

Abaixo, citaremos algumas vantagens de trocar a gasolina pelo etanol:

Redução dos custos de produção

Seja em uma caldeiraria , seja uma empresa automotiva, os custos para manter as máquinas em funcionamento são bem reduzidos quando utilizamos álcool em lugar dos combustíveis fósseis, afinal, esse produto é feito no mercado interno, então sua distribuição é menos custosa para as empresas que precisam gerar energia por meio do uso dessas substâncias.

Sustentabilidade

Quem pensa em como está a produção de etanol no Brasil, sabe que isso tem influência na sustentabilidade, já que, por ser uma energia limpa, ela emite menos poluentes no meio ambiente e isso já faz com que seja a melhor opção para os automóveis poluidores.

Fonte: Lucas FBS