Terça-feira será chuvosa em quase todo o estado de Rondônia

Climatempo destaca que formação de nuvens carregadas mantém parte do centro-norte do BR em alerta nesta 5ª

Confirmando o que já indicavam as previsões anteriores, as chuvas avançam mais ao norte do país e mantém parte da região em estado de alerta para chuvas intensas nesta quinta-feira (21). De acordo com as previsões da Climatempo, nuvens carregadas crescem no Centro-Sudeste, Sudeste, Norte e Nordeste por causa do ar quente e úmido que predomina sobre a área.

“Quinta-feira com períodos de sol, muitas nuvens e pancadas de chuva com raios em quase todo o Norte, no Centro-Oeste, Sudeste e sobre o Nordeste. A chuva pode ser forte em vários estados. As pancadas de chuva ocorrem principalmente à tarde e à noite”, complementa a consultoria.

Em relação aos volumes, o modelo Cosmo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas chegam no norte de Minas Gerais com previsão de precipitação entre 20mm e 60mm nas próximas 24 horas. Nas demais áreas de Minas Gerais e do Sudeste o tempo volta a ficar firme, sem previsão de volumes expressivos para esta quinta-feira (21).

A Climatempo acrescenta ainda que o sol vai predominar na maioria das áreas do interior paulista, inclusive nas áreas próximas a Minas Gerais, que já ficam sem condições para chuva. “Por outro lado, o tempo ainda continua mais instável e com chuva principalmente no litoral, devido aos ventos marítimos, que continuam colaborando para o transporte de umidade – mesmo assim, a previsão é de volumes bem menores com relação aos últimos dias”, prevê a consultoria.

A umidade retona para Bahia, levando chuva também para região oeste, com precipitação entre 20mm e 40mm. Ainda no Matopiba, também chove no Tocantins, Manhão e Piauí, com acumulados que podem chegar a 30mm nessas áreas.

Já no Centro-Oeste, as condições de chuva ficam restritas ao centro-norte do Mato Grosso e Goiás. No Mato Grosso do Sul, a tendência é de tempo firme nas próximas 24 horas, condição que também esperada para os três estados da região Sul do Brasil.

Veja o mapa de previsão de precipitação nas próximas 93 horas:

Fonte: Inmet

Últimas 24 horas

De acordo com dados coletados nas estações meteorológicas do Inmet, os maiores volumes de chuva foram registrados em Minas Gerais nas últimas 24 horas. O mapa mostra acumulados entre 20mm e 30mm em boa parte do estado, com exceção da região norte que permaneceu com tempo estável.

Ainda no Sudeste, também choveu de forma mais expressiva no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, com acumuladoas de 20mm nos dois estados. Em São Paulo as chuvas ficaram restritas ao extremo norte do estado.

Também choveu no noroeste do Mato Grosso, com acumulados entre 20mm e 30nn. Nas demais regiões do país foram registradas chuvas, mas de forma irregular e com volumes baixos.

Veja o mapa de precipitação acumulada nas últimas 24 horas:



Fonte: Inmet



Seguindo para mais um dia de plantio da soja na Fazenda Santa Rita em Paracatu (MG). Envio de João Luiz Pinton



Seguindo para mais um dia de plantio da soja na Fazenda Santa Rita em Paracatu (MG). Envio de João Luiz Pinton



Plantio safra 21/22 em Itumbiara (GO). Envio de Luiz Cesar Mendonça

Envie sua foto ou vídeo e apareça aqui no Notícias Agrícolas! Fale com a gente através do WhatsApp (19) 99767-0241, direct no Instagram @noticiasagricolas ou use a hashtag #imagensdodia