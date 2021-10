Regularização de Outorga para Irrigação de Café – Valdiley Fagundes de Souza

A(O) VALDILEY FAGUNDES DE SOUZA, com sede à LINHA 152, KM-23, LT 89-B, GL 0, ST. RIO BRANCO II, ALTA FLORESTA DO OESTE-RO, Estado de Rondônia, devidamente cadastrado no CPF nº 531.644.079-04, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 25/10/2021, a REGULARIZAÇÃO DE OUTORGA PARA IRRIGAÇÃO DE CAFÉ, localizado na Coordenada Geográfica S 12°04’05.45” O 62°03’31.13”, cuja água será utilizada na atividade na irrigação de café clonal.

Alta Floresta D’Oeste-RO, 08 de outubro de 2021.

GEROSINO OLIVEIRA SANTOS

CPF nº 531.644.079-04

PRODUTOR RURAL